В московской больнице для пациентов с коронавирусом скончалась пенсионерка

В Москве скончалась женщина с коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В московской больнице в Коммунарке, где лежат пациенты с коронавирусом, скончалась 69-летняя пенсионерка. В департаменте здравоохранения Москвы уточняют, что смерть женщины не связана с COVID-2019.

«Пожилая женщина имела паллиативную стадию онкологического заболевания. Внутренние органы и ткани были поражены метастазами. Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания», — сообщили в департаменте.

Там добавили, что результат на коронавирусную инфекцию у пенсионерки был отрицательным. Она поступила в больницу из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны. МК.RU со ссылкой на собственные источники сообщает, что дочь погибшей недавно приехала из Португалии.

Ранее сообщалось, что в Москве умерла 79-летняя женщина с коронавирусом. По данным Царьграда , причиной смерти стал целый «букет» хронических болезней, включая сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца. По информации Национальной службы новостей, на утро 24 марта в России зафиксировано 438 случаев коронавируса.