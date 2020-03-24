В московской больнице для пациентов с коронавирусом скончалась пенсионерка

В московской больнице в Коммунарке, где лежат пациенты с коронавирусом, скончалась 69-летняя пенсионерка. В департаменте здравоохранения Москвы уточняют, что смерть женщины не связана с COVID-2019.
«Пожилая женщина имела паллиативную стадию онкологического заболевания. Внутренние органы и ткани были поражены метастазами. Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания», — сообщили в департаменте.
Там добавили, что результат на коронавирусную инфекцию у пенсионерки был отрицательным. Она поступила в больницу из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны. МК.RU со ссылкой на собственные источники сообщает, что дочь погибшей недавно приехала из Португалии.
Ранее сообщалось, что в Москве умерла 79-летняя женщина с коронавирусом. По данным
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «