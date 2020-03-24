В московской больнице для пациентов с коронавирусом скончалась пенсионерка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Николай Цуканов в Уральском институте кардиологии. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, больница, блок интенсивной терапии
В Москве скончалась женщина с коронавирусомФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В московской больнице в Коммунарке, где лежат пациенты с коронавирусом, скончалась 69-летняя пенсионерка. В департаменте здравоохранения Москвы уточняют, что смерть женщины не связана с COVID-2019.

«Пожилая женщина имела паллиативную стадию онкологического заболевания. Внутренние органы и ткани были поражены метастазами. Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания», — сообщили в департаменте.

Там добавили, что результат на коронавирусную инфекцию у пенсионерки был отрицательным. Она поступила в больницу из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны. МК.RU со ссылкой на собственные источники сообщает, что дочь погибшей недавно приехала из Португалии.

Ранее сообщалось, что в Москве умерла 79-летняя женщина с коронавирусом. По данным Царьграда, причиной смерти стал целый «букет» хронических болезней, включая сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца. По информации Национальной службы новостей, на утро 24 марта в России зафиксировано 438 случаев коронавируса.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус».

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...