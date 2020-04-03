В Москве заработала система слежения за инфицированными коронавирусом

Московские власти запустили мобильное приложение, позволяющее контролировать перемещение зараженных коронавирусной инфекцией пациентов, которые проходят лечение на дому. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий Москвы.
Часть заболевших коронавирусом уже получили смартфоны. Гаджеты были переданы бесконтактным способом, в пакете. На устройстве установлено специальное приложение «Социальный мониторинг». Если больной покинет адрес самоизоляции, информация об этом поступит автоматически.
«Технологии помогают мгновенно получать сигнал, что пациент с коронавирусной инфекцией, который обязан лечиться в домашних условиях, нарушает карантинный режим, подвергая тем самым опасности здоровье других», — цитирует руководителя департамента Эдуарда Лысенко РБК. По его словам, в случае нарушения карантина пациент будет госпитализирован.
Лысенко также уточнил, что приложение предназначено только для пациентов с диагнозом COVID-19, использование приложения для всех жителей Москвы не планируется.
Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, в России зафиксировано 4 149 заболевших коронавирусной инфекцией в 78 регионах страны. Выздоровели 281 человек, умерли 34 пациента. За последние сутки в России подтвержден 601 новый случай.
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