ОСАГО из-за коронавируса теперь можно купить без диагностической карты

Новые правила будут действовать только во время пандемии коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Центробанк разрешил страховщикам на время пандемии оформлять полисы ОСАГО без диагностических карт. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.

«Банк России рекомендует заключать договоры ОСАГО в отсутствии диагностических карт, при условии их последующего предоставления страховщику», — заявила Набиуллина. Она уточнила, что предоставить диагностические карты нужно будет не позднее чем через месяц после того, как снимут ограничения.

Фактически эта мера означает и временную отмену техосмотра, поскольку основным ограничением для тех водителей, кто его игнорирует, была невозможность приобрести полис ОСАГО. Автомобили, которые нуждаются в процедуре техосмотра, без полиса ОСАГО использовать запрещено.

Ранее Госдума отменила обязательный техосмотр для автомобилей, с года выпуска которых прошло меньше четырех лет.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, в России зафиксировано 4 149 заболевших коронавирусной инфекцией в 78 регионах страны. Выздоровели 281 человек, умерли 34 пациента. Президент России Владимир Путин распорядился увеличить нерабочий период из-за коронавируса с сохранением заработной платы до 30 апреля.