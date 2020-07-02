После небольшого перерыва музыкант Сергей Шнуров принял решение возродить группировку «Ленинград». Музыкальный коллектив уже готов порадовать своих поклонников новым клипом, запланированным к выходу в полночь 3 июля.
«Премьера нового видео для трека „Фотосессия“, постановкой которого занимался фотограф Даниил Величко, состоится в полночь 3 июля», — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу артиста. По словам самого фотографа, в клипе высмеиваются главные ценности Instagram-блогеров.
Сергей Шнуров объявил о роспуске группировки «Ленинград» 20 марта прошлого года. Официальное заявление он сделал в стихотворной форме на своей странице в Instagram, подчеркнув, что планируемый на тот момент тур группы по городам России станет прощальным.
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