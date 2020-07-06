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Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить в два раза суммы, из которых можно получить налоговый вычет после покупки жилья, передает телеканал 360 . Сейчас же россияне, которые официально трудоустроены, могут рассчитывать на вычет с суммы до двух миллионов рублей.

В качестве поддержки семей с детьми россиянам начали выплачивать на детей до 16 лет по 10 тысяч рублей. Это уже вторая такая выплата, анонсированная президентом России Владимиром Путиным.

«Законопроект предусматривает возможность родителям получить социальный налоговый вычет по расходам на спортивную подготовку своих детей», — говорится в сообщении на сайте Минспорта. Отмечается, что ежегодно можно будет получать до 50 тысяч рублей. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В России хотят сделать специальный налоговый вычет для родителей и опекунов спортсменов. Как сообщили в Министерстве спорта РФ, такая мера направлена на привлечение детей к занятиям спортом.

Предполагается, что так родители смогут вернуть деньги за спортивную подготовку своих детей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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