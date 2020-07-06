05 июля 2020

Родителям детей-спортсменов предложили помощь из бюджета. Сумма — до 50 тысяч рублей в год

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожилые бегуны во время подготовки к марафону
Предполагается, что так родители смогут вернуть деньги за спортивную подготовку своих детей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В России хотят сделать специальный налоговый вычет для родителей и опекунов спортсменов. Как сообщили в Министерстве спорта РФ, такая мера направлена на привлечение детей к занятиям спортом.

«Законопроект предусматривает возможность родителям получить социальный налоговый вычет по расходам на спортивную подготовку своих детей», — говорится в сообщении на сайте Минспорта. Отмечается, что ежегодно можно будет получать до 50 тысяч рублей. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В качестве поддержки семей с детьми россиянам начали выплачивать на детей до 16 лет по 10 тысяч рублей. Это уже вторая такая выплата, анонсированная президентом России Владимиром Путиным.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить в два раза суммы, из которых можно получить налоговый вычет после покупки жилья, передает телеканал 360. Сейчас же россияне, которые официально трудоустроены, могут рассчитывать на вычет с суммы до двух миллионов рублей.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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