В России хотят сделать специальный налоговый вычет для родителей и опекунов спортсменов. Как сообщили в Министерстве спорта РФ, такая мера направлена на привлечение детей к занятиям спортом.
«Законопроект предусматривает возможность родителям получить социальный налоговый вычет по расходам на спортивную подготовку своих детей», — говорится в сообщении на сайте Минспорта. Отмечается, что ежегодно можно будет получать до 50 тысяч рублей. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В качестве поддержки семей с детьми россиянам начали выплачивать на детей до 16 лет по 10 тысяч рублей. Это уже вторая такая выплата, анонсированная президентом России Владимиром Путиным.
Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить в два раза суммы, из которых можно получить налоговый вычет после покупки жилья, передает телеканал 360. Сейчас же россияне, которые официально трудоустроены, могут рассчитывать на вычет с суммы до двух миллионов рублей.
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