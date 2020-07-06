Регионы России сократили закупку лекарств для льготников

Российские регионы сократили закупку лекарств для льготных категорий граждан на четверть. Это следует из данных аналитической компании DSM Group.
«В январе—мае местные власти закупили 39,4 млн упаковок лекарств для льготников по региональным программам. Это на 25% меньше, чем за эти же пять месяцев в прошлом году, когда было приобретено 52,3 млн пачек препаратов», — пишет газета «Известия». В денежном выражении спад менее значителен — с 58,7 до 53,8 млрд рублей. Такое, как отмечается, может быть связано с приобретением более дорогих препаратов в больших упаковках.
Опрошенные изданием эксперты, в свою очередь, связывают это с нехваткой денег в региональных бюджетах и переключения внимания властей на борьбу с коронавирусом.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.