Посольство РФ в Латвии: говорить о депортации россиян из Латвии рано

Немедленная депортация россиянам из Латвии за неоформление статуса жителя ЕС не грозит, заявили в посольстве
Немедленная депортация россиянам из Латвии за неоформление статуса жителя ЕС не грозит, заявили в посольстве

Посольство Российской Федерации в Латвии считает преждевременными разговоры о немедленной депортации российских граждан, не оформивших статус постоянного жителя ЕС. Об этом сообщила российская дипмиссия. Заявление последовало после того, как Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) уведомило 841 гражданина России о необходимости покинуть страну до 13 октября, в связи с несоблюдением миграционных поправок.

«Согласно законодательству Латвии, наступление данного срока не предполагает автоматически какую-либо немедленную „депортацию“ — такая процедура может быть предпринята по истечении 30-дневного срока с момента персонального вручения соответствующего решения сотрудником Госпрогранохраны Латвии», — пояснили в российском посольстве РИА «Новости». Таким образом, в дипмиссии считают, что «говорить о некоей немедленной „депортации“ наших граждан несколько преждевременно».

Ранее, 10 октября, УДГМ в интервью изданию Politico заявило, что 841 гражданин России, проживающий в Латвии и подпадающий под вторую «волну» миграционных поправок, не приступил к оформлению статуса пребывания. Для получения статуса постоянного жителя ЕС россиянам предлагалось сдать экзамен по латышскому языку и заполнить так называемые антироссийские «опросники».

