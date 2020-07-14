Проект призван улучшить кадровый состав и оказать адресную поддержку ученикам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министерство просвещения РФ запускает проект «500+», который призван поддержать школы с низкой успеваемостью, работающие в сложных социально-экономических условиях. Проект будет реализован в 20 российских регионах.

«На первом этапе проект „500+“ охватит порядка 250 школ, более чем в 20 регионах страны», — сообщает пресс-служба Минпросвещения на официальном портале. Поддержка будет оказана не только образовательным учреждениям, но и отдельным учащимся, которые испытывают сложности в обучении.

В рамках проекта также будет преобразован преподавательский состав. В штате школ появятся руководители с богатым управленческим опытом, а также педагоги-наставники. Помогать им будут лучшие студенты педагогических вузов. Предполагается, что данный проект поможет России войти в число 10 стран-лидеров по качеству общего образования.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил к 2024 году обеспечить вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Он обозначил данную цель в соответствующем указе. До этого он неоднократно призывал создать условия для получения качественного образования в школах со стабильно низкими результатами, напоминает RT.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.