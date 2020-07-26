Жириновский указал на фатальную ошибку Фургала

Фургал догадывался о деле против него и должен был сообщить об этом партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Если бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал догадывался о деле против него, он должен был незамедлительно сообщить об этом руководству партии. Такое мнение высказал глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Это помогло бы убрать его с должности без скандала, например, по состоянию здоровья. Лидер партии добавил, что если бы суд признал экс-губернатора невиновным, его бы тихо вернули на место. «Если бы он со мной поделился, и мы бы знали, что у него есть такие вещи, то он бы вообще не пошел на выборы губернатора», — цитирует Жириновского «Царьград».

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, представляющий ЛДПР, был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. На следующий день Басманный суд Москвы отправил Фургала в СИЗО до 9 сентября. Жители Хабаровского края устроили массовые акции протеста в поддержку политика.

Позже президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, однопартиец Фургала, Михаил Дегтярев. Жириновский ранее говорил, что бывший глава региона собирался написать заявление об отставке по собственному желанию до того, как его арестовали.