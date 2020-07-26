Блогер Ивлеева и рэпер Элджей заболели коронавирусом

Блогер призвала подписчиков быть осторожными Фото: Instagram @_agentgirl_

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Блогер Настя Ивлеева и ее муж, рэпер Элджей (Алексей Узенюк) заразились коронавирусом. Об этом Ивлеева рассказал в Instagram.

«Мой муж и я заболели COVID-19», — написала Ивлеева. Она призвала подписчиков быть осторожными, напомнив, что вирус все еще существует.

Подробности о том, как протекает ее болезнь, блогер раскрывать не стала. Она пообещала выложить еще один пост, в котором напишет о симптомах и других деталях.