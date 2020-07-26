25 июля 2020

Блогер Ивлеева и рэпер Элджей заболели коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Блогер призвала подписчиков быть осторожными Фото: Instagram @_agentgirl_
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Блогер Настя Ивлеева и ее муж, рэпер Элджей (Алексей Узенюк) заразились коронавирусом. Об этом Ивлеева рассказал в Instagram.

«Мой муж и я заболели COVID-19», — написала Ивлеева. Она призвала подписчиков быть осторожными, напомнив, что вирус все еще существует.

Подробности о том, как протекает ее болезнь, блогер раскрывать не стала. Она пообещала выложить еще один пост, в котором напишет о симптомах и других деталях.

Фото: Instagram Насти Ивлеевой

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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