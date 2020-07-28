27 июля 2020

Уральская фигуристка Липницкая показала своего первенца. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат России по фигурному катанию на коньках. Женщины,произвольная программа. г. Екатеринбург, липницкая юлия
Юлия Липницкая впервые показала публике своего ребенка Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, уроженка Екатеринбурга Юлия Липницкая впервые показала публике своего ребенка. Фото с дочерью и отцом — фигуристом Владиславов Тарасенко — она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Каталина. Нам сегодня месяц», — написала 22-летняя спортсменка под семейным снимком. О беременности Липницкой, напомним, стало известно лишь в середине июня. Тогда она раскритиковала спортивного агента, который предал информацию гласности. Родственники от комментариев отказывались.

Фото: стрин страницы в Instagram Юлии Липницкой

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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