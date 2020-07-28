Юлия Липницкая впервые показала публике своего ребенка Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, уроженка Екатеринбурга Юлия Липницкая впервые показала публике своего ребенка. Фото с дочерью и отцом — фигуристом Владиславов Тарасенко — она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Каталина. Нам сегодня месяц», — написала 22-летняя спортсменка под семейным снимком. О беременности Липницкой, напомним, стало известно лишь в середине июня. Тогда она раскритиковала спортивного агента, который предал информацию гласности. Родственники от комментариев отказывались.