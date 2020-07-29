Рубль продолжил падение на фоне снижения нефтяных котировок и ключевой ставки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Неопределенность вокруг развития экономики на фоне возможной второй волны коронавируса повлияла на активность инвесторов, что, в свою очередь, привело к снижению курса сентябрьских нефтяных фьючерсов. Североморская нефть марки Brent потеряла в цене 0,6% и остановилась на отметке 43,15 доллара за баррель, нефть WTI подешевела на 1,11% — до 41,14 доллара за бочку.

Остановка роста нефтяных котировок негативно повлияла и на курс рубля. Так, по данным Московской биржи, доллар по отношению к российской валюте вырос на 90 копеек — до 72,47 рублей, евро — на 94 копейки — до 85,01 рубля. Таким образом, курс рубля опустился до минимальных за четыре месяца значений. По мнению аналитиков, на российскую валюту, помимо нефтяных котировок, повлияло также снижение ключевой ставки, принятое на недавнем заседании совета директоров Центробанка.

Ситуация в России

Госдума поддержала идею продлить единовременные денежные выплаты для детей на август. Таким образом, семьи могут рассчитывать на дотацию в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. По мнению парламентариев, выплаты уместнее перенести на конец месяца, чтобы подготовить детей к школе.

За июнь этого года россияне забрали со своих валютных вкладов более 600 миллионов долларов. По мнению экспертов, вместе со снижением ЦБ ключевой ставки, снизилась и ставка по депозитам. Это привело к тому, что вкладчикам стало невыгодно держать свои деньги в банках.

Пенсии россиян не увеличатся за счет средств, вырученных после изъятия нелегальных доходов. Полученные таким образом деньги пойдут на покрытие дефицита ПФР. Ранее Минфин внес на рассмотрение законопроект, предлагающий изымать у граждан денежные средства, законность получения которых не удастся доказать.

В Госдуму внесены новые правила расширения санкционного режима против других стран. В частности, санкции предлагается распространить на компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, находящимся под ограничениями. Помимо этого, страховым компаниям, банкам и прочим финансовым организациям запретят проводить операции с деньгами и имуществом попавших под санкции физических и юридических лиц.

Сведения о доходах президента РФ Владимира Путина будут опубликованы своевременно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, крайний срок подачи деклараций перенесен на 1 августа. После этого, согласно законодательству, сведения должны быть опубликованы в течение 14 рабочих дней.

Ситуация в мире

В ближайшие дни Брюссель обнародует новый список государств, граждане которых могут беспрепятственно посещать страны Евросоюза . По данным представителя Совета ЕС, России в этом списке пока нет. В этот раз ЕС может не только не добавить новые страны, но и вычеркнуть из него ранее присутствовавшие. Так, ограничения могут вернуться в отношении граждан Китая.

Прогнозы и мнения экспертов

Российская экономика оправится от последствий кризиса не раньше первого квартала 2022 года, считает первый зампред Центробанка РФ Ксения Юдаева. По ее мнению, на потенциальные темпы роста повлияли структурные сдвиги в экономике в сторону цифровизации, а именно переход людей на удаленную работу.

Для повышения уровня пенсий требуется увеличение минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей, заявил доцент РАНХиГС Константин Добромыслов. Он отметил, что в настоящее время пенсии россиян завязаны на фонде заработной платы. Поэтому повышение МРОТ приведет и к увеличению отчислений в Пенсионный фонд.

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