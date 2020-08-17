В США просят Россию держаться подальше от конфликта в Беларуси

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Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
Чиновник из США отметил, что власти Белоруссии должны провести повторные выборы президента Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Чиновник из администрации президента США Дональда Трампа призывает Россию не вмешиваться в конфликт в Белоруссии. Об этом сообщает издание Reuters.

«Москва должна уважать суверенитет Белоруссии и право ее народа свободно и справедливо избирать своих лидеров», — цитирует издание чиновника, пожелавшего остаться анонимным. Он добавил, что Россия должна держаться подальше от конфликтов, происходящих в Белоруссии.

Чиновник отметил, что власти страны должны провести повторные выборы президента. По его словам, правительство больше не может игнорировать требования протестующих.

Митинги в Белоруссии начались после победы на президентских выборах Александра Лукашенко, набравшего более 80% голосов. Протестующие требовали проведения новых выборов в стране. Лукашенко заявил, что готов сложить свои полномочия после принятия новой Конституции, передает «Ридус». При этом лидер Белоруссии утверждал, что новые выборы в республике будут только в случае его убийства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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