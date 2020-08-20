Навальный пил чай в кафе с двумя друзьями или сотрудниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Томский диджей Павел Лебедев рассказал, что блогер Алексей Навальный пил чай, которым предположительно отравился, с двумя друзьями или сотрудниками. Об этом Лебедев рассказал на видео, которое выложил в Instagram.

«Вижу — сидит Алексей Навальный, сфотографировал, он пил что-то в стакане, возможно чай. Они сидели втроем со своими друзьями, сотрудниками», — рассказал Лебедев. По его словам, Навальный долго не возвращался из туалета в самолете. Позднее объявили экстренную посадку в Омске.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске блогера госпитализировали. Сейчас он находится в коме в тяжелом состоянии. Лебедев опубликовал в своем Instagram фото, как Навальный пил чай в аэропорту Томска, и видео, на котором Навальному становится плохо в самолете.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш высказала мнение, что блогера могли отравить, подмешав токсин в чай, который он пил в аэропорту Томска. Отвечая на это, украинская журналистка Юлия Витязева высказала мнение, что блогера не травили, а госпитализация — это средство привлечения внимания. «Травить Навального выгодно исключительно его кураторам», — написала она в твиттере. Она отметила, что у Навального могли быть проблемы со здоровьем, которые привели к госпитализации.

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