К коме может привести длительное голодание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому после отравления

Привести к коме блогера Алексея Навального могли три состояния, связанные с патологическим изменением уровня глюкозы в крови. Это диабетический кетоацидоз, гипогликемия или длительное голодание. Так считает врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин.

Ранее главврач омской больницы назвал рабочий диагноз политика. По словам Александра Мураховского, потеря сознания связана с нарушением обмена веществ и, возможно, с резким снижением уровня сахара в крови

«Привести к коме могут три состояния, связанные с патологическим изменением уровня глюкозы в крови. Два из них возможны только у больных диабетом, в том числе при дебюте этого заболевания. И еще одно может возникнуть, что называется, на ровном месте», — сказал Потешкин в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, первый возможный вариант — диабетический кетоацидоз. Если человек вовремя не вводит инсулин, глюкоза из крови не может попасть в ткани. Они начинают голодать и разрушать жиры, имеющиеся в организме. При распаде жиров растет уровень кетоновых тел, они закисляют кровь. В таких условиях мозг не может нормально работать, человек теряет сознание, наступает кома. Вторым возможным вариантом врач считает гипогликемию, то есть критичное снижение уровня глюкозы в крови. Потешкин подчеркнул, что речь идет о падении сахара ниже 2,5 ммоль/л. Чаще гипогликемия бывает при диабете в случае передозировки инсулина. Также к коме, по словам специалиста, может привести долгое голодание. Но врач думает, что это самый маловероятный вариант.

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