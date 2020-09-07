07 сентября 2020
06 сентября 2020
05 сентября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 8 сентября. На проблемном полигоне выявили нарушение, медики ездят на неисправных скорых

© Служба новостей «URA.RU»
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Шуховский полигон. Курган , мусор, тбо, отходы, забор, свалка, шухинский полигон, отбросы
На Шуховском полигоне в почву вылилось 800 литров дизтоплива Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На полигоне ТБО произошло ЧП — медики вынуждены ездить на аварийных скорых — единороссы выходят из партии — в Шадринске жители жалуются на агитационные материалы. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 8 сентября — в обзоре URA.RU:

На скандальном полигоне опять произошло ЧП

  • На Шуховском полигоне под Курганом произошла утечка более 800 литров солярки. Авария произошла еще 7 месяцев назад, но известно о ней стало только сейчас. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомых с ситуацией.

Медики жалуются на неисправные кареты скорой помощи

Единороссы массово уходят из партии

Жители Шадринска возмущены агитацией от «ЕР»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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