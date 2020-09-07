На Шуховском полигоне в почву вылилось 800 литров дизтоплива
На полигоне ТБО произошло ЧП — медики вынуждены ездить на аварийных скорых — единороссы выходят из партии — в Шадринске жители жалуются на агитационные материалы. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 8 сентября — в обзоре URA.RU:
На скандальном полигоне опять произошло ЧП
- На Шуховском полигоне под Курганом произошла утечка более 800 литров солярки. Авария произошла еще 7 месяцев назад, но известно о ней стало только сейчас. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомых с ситуацией.
Медики жалуются на неисправные кареты скорой помощи
- В Белозерском районе области медики ездят на машине скорой помощи с неисправностями. Как сообщил водитель автомобиля, у него в любой момент могут отказать тормоза.
Единороссы массово уходят из партии
- Доверенное лицо одного из экс-депутатов облдумы Татьяна Маткина из Шадринска вышла из «Единой России» в знак протеста против непрямых выборов мэра. Ранее из «ЕР» вышли накануне выборов депутаты Михаил Богданов и Анатолий Черных.
Жители Шадринска возмущены агитацией от «ЕР»
- В Шадринске распространяют образцы заполнения избирательных бюллетеней. В них указано, что голосовать нужно за кандидатов от «Единой России». Такие листовки раздают пенсионерам и бюджетникам.
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