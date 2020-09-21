ЯНАО стал лидером по заболеваемости коронавирусом в России

Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером по заболеваемостью коронавирусом в России. В регионе на 100 тысяч населения приходится почти 2700 случаев заражения инфекцией. Такие данные приводит центр мониторинга ситуации с COVID-19.
«Заражений на 100 000 человек — 2697,3», — говорится в отчете аналитиков. ЯНАО лидирует в списке с большим отрывом: на втором месте расположилась Республика Тыва с показателем 2298,6, а следом идет Москва, где значение равно 2218,1. Согласно данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, среднее значение для России составляет 755,6. Таким образом, ЯНАО превышает его почти в четыре раза.
В соседних по УрФО регионах ситуация значительно лучше, чем на Ямале. Ближайший к округу ХМАО показывает результат в два с половиной раза ниже — 1285,3. В Тюменской области показатель равен 596,7.
Вместе с тем по общему числу зараженных ЯНАО не входит даже в первую десятку, занимая 14 место по стране. По данным на 21 сентября, в регионе подтверждено 14 526 случаев. Абсолютным лидером является Москва, где за все время зафиксировано 277 408 случаев инфекции. По коэффициенту распространения вируса (Rt) ЯНАО находится в середине списка с цифрой 1,02. Лидер — Чукотка, где показатель составляет 3.
На данный момент в ЯНАО сняты почти все ограничения по коронавирусу. Сохраняется запрет на массовые мероприятия, а для пожилых, людей из группы риска и вахтовиков действует специальный режим. Общий карантин в регионе продлится до 1 октября.
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