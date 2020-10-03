03 октября 2020

Некоторым регионам пообещали еще неделю аномального тепла

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенний Екатеринбург, река исеть, отдых горожан, осень
В европейкой части России ожидается теплая погода Фото: Анна Майорова © URA.RU

На следующей неделе на большей территории европейской части России прогнозируется аномально теплая погода. Температура поднимается выше климатической нормы примерно на 5 градусов. Об этом журналистам рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«На большей части европейской России на следующей неделе будут температурные аномалии. Самое большое превышение над нормой будет в западных областях: Санкт-Петербург, Псковская, Новгородская, Ярославская, Тверская, Смоленская, Московская, Владимирская, Ивановская области», — приводит ТАСС слова Макаровой.

Также, по ее словам, тепла стоит ожидать жителям Белгородской и Брянской областей, но там не исключены дожди. В Москве ожидается облачная погода и 14-21 градус тепла.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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