Некоторым регионам пообещали еще неделю аномального тепла

В европейкой части России ожидается теплая погода Фото: Анна Майорова © URA.RU

На следующей неделе на большей территории европейской части России прогнозируется аномально теплая погода. Температура поднимается выше климатической нормы примерно на 5 градусов. Об этом журналистам рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«На большей части европейской России на следующей неделе будут температурные аномалии. Самое большое превышение над нормой будет в западных областях: Санкт-Петербург, Псковская, Новгородская, Ярославская, Тверская, Смоленская, Московская, Владимирская, Ивановская области», — приводит ТАСС слова Макаровой.

Также, по ее словам, тепла стоит ожидать жителям Белгородской и Брянской областей, но там не исключены дожди. В Москве ожидается облачная погода и 14-21 градус тепла.