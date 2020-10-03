Некоторым регионам пообещали еще неделю аномального тепла

На следующей неделе на большей территории европейской части России прогнозируется аномально теплая погода. Температура поднимается выше климатической нормы примерно на 5 градусов. Об этом журналистам рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
«На большей части европейской России на следующей неделе будут температурные аномалии. Самое большое превышение над нормой будет в западных областях: Санкт-Петербург, Псковская, Новгородская, Ярославская, Тверская, Смоленская, Московская, Владимирская, Ивановская области», — приводит ТАСС слова Макаровой.
Также, по ее словам, тепла стоит ожидать жителям Белгородской и Брянской областей, но там не исключены дожди. В Москве ожидается облачная погода и 14-21 градус тепла.
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