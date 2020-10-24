По данным ВОЗ, за прошлые сутки заразились свыше 465 тысяч человек, это максимум с начала пандемии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 25 октября, — 319-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 229-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за минувшие сутки количество заболевших увеличилось до 42 914 779 человек, прирост за сутки составил 450 786 заболевших. Погибли из-за COVID уже 1 156 812 человек (+5 389), излечились от болезни 31 324 565 (+236 445) пациентов.

Лидером по числу заболевших остаются Соединённые Штаты, где диагноз поставили 8 824 114 гражданам. В Индии количество заболевших достигло 7 863 893 человек. Далее идет Бразилия, где 5 381 224 инициированных. В России число заразившихся составляет 1 497 167 граждан.

Вакцина и лекарство

Россиянам стоит отказаться от использования вакцин от коронавируса, пока не закончатся все испытания сывороток, гарантирующие их эффективность и безопасность. С таким заявлением в беседе с URA.RU выступил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев. Тем временем в Санкт-Петербурге сделают вакцину от COVID в виде спрея . Она будет создана на основе вируса гриппа. В настоящее время препарат проходит доклинические испытания на животных. В следующем году будет проводиться его испытание с участием добровольцев.

Ситуация в России

За последние сутки в России выявлен 16 521 новый случай коронавируса. Это на 819 меньше, чем днем ранее. При этом число новых смертей по сравнению со вчерашним днем выросло. Сложная ситуация с эпидемией в регионах России растянется на полгода. Об этом в беседе с URA.RU предупредил вирусолог и бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов. Снизить распространение инфекции, по его словам, поможет только масочный режим и социальная дистанция.

Жесткий карантин в России на фоне второй волны вводить не стоит. Такое мнение в беседе высказал профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский. Он считает, что ограничительные меры принимаются мягкие, однако их достаточно. Ученый не отрицает серьезность коронавирусной инфекции, но «это не чума и не черная оспа», уточнил Аграновский. Тем не менее вирусолог предупредил о долгосрочных последствиях этого заболевания. Среди них миокардит и выпадение волос. Заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН, профессор, доктор биологических наук Евгений Лильин заявил, что больные с инсультом и онкозаболеваниями могут не дожить до приезда скорой помощи, которая сейчас загружена. По его словам, таких пациентов необходимо госпитализировать в течение 5—6 часов.

Пандемия является первым этапом Третьей мировой войны. С таким мнением выступил бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин. Он уверен, что COVID был разработан в лабораториях американского Форт Детрика. При этом власти США не знали о работах, которыми могли заниматься ученые.

Коронавирус в мире

Прирост новых случаев коронавируса в мире обновил рекорд. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за прошлые сутки заразились свыше 465 тысяч человек, это максимум с начала пандемии.

Границы России с иностранными государствами закрывать не будут. Такую рекомендацию дал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. При этом накануне оперштаб посоветовал правительству сократить число рейсов в Турцию.

У президента Польши Анджея Дуды обнаружили коронавирус. Об этом сообщил государственный секретарь канцелярии президента республики Блажей Спихальский. Уточняется, что Дуда чувствует себя хорошо и находится на связи с медицинскими службами.