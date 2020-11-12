В УрФО проверят подготовку к выборам в Госдуму. «Каждому региону дадут по 15 минут»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт Крымская весна в Челябинске, улыбка, квитка иван, мякуш владимир, смотрит на часы
После совещания Владимир Мякуш (слева) представит информацию Ивану Квитке (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Региональные отделения «Единой России» в УрФО 13 ноября доложат о подготовке к выборам в Госдуму-2021 и ситуации в одномандатных округах. Об этом сообщил URA.RU куратор выборов в уральском межрегиональном координационном совете (МКС) ЕР, председатель заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш.

«Секретари с мест доложат, как идет подготовка к праймериз [внутрипартийного голосования по выбору кандидатов], и представят свои предложения. Также они должны отчитаться по вопросам формирования штабов. Каждому региону отведено по 15 минут на выступление», — пояснил Мякуш. Совещание пройдет в формате видеоконференцсвязи.

Все предложения региональных организаций ЕР будут сведены воедино и переданы руководителю Уральского МКС Ивану Квитке. Тот, в свою очередь, представит их в Москву, в Центральный исполком партии.

В этом году подготовка к выборам в Госдуму началась раньше, чем в предыдущие годы. Это связано с уникальными условиями кампании — из-за карантина нельзя проводить уличную агитацию и массовые акции, большую часть агитации придется проводить в онлайне. Соответственно, участники предвыборной гонки опасаются, что это расширит возможности фальсификаций как на онлайн-праймериз, так и на возможном из-за пандемии коронавируса голосовании через интернет.

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Ссылки по теме
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