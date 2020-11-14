Российским колониям грозит масштабная вспышка коронавируса

Остановить вспышку коронавируса в колонии практически нереально Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Случаи обнаружения коронавирусной инфекции в российских колониях могут грозить пенитенциарной системе страны масштабной эпидемией, так как в ограниченных условиях исправительных учреждений невозможно изолировать осужденных друг от друга. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился адвокат, писатель, автор книги «Замурованные» Иван Миронов.

«Эпидемия коронавируса в колониях возможна. Потому что, если, скажем, заболеют десять человек, их абсолютно невозможно изолировать и не допустить, чтобы остальные подхватили эту заразу. Если действительно зараза туда просачивается, то это реальная угроза для ФСИН. И как-то отдельно лечить [зараженных коронавирусом], не разнося заразу, нереально», — рассказал Миронов.

Другая ситуация, по словам адвоката, наблюдается в СИЗО, где в случае обнаружения инфекции в камере вводится карантин, а все находящиеся там изолируются. Угроза распространения вируса извне пресекается сотрудниками таких учреждений.