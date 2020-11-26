Российская партия сменила лидера после неудачи на выборах

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Учредительный съезд
Автор игры World of Tanks Вячеслав Макаров ушел из политики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Автор игры World of Tanks и основатель Партии прямой демократии (ППД) Вячеслав Макаров ушел с поста генерального секретаря политобъединения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ППД. На прошедших в 2020 году выборах партия Макарова не смогла пройти в три региональных парламента, куда баллотировалась.

«С первых дней существования нашей партии я говорил, что не имею планов на долгосрочную политическую деятельность, тем более — на избрание в какие-либо органы законодательной власти. Своей задачей я всегда считал сам запуск партии, от сбора единомышленников до официальной регистрации в Минюсте», — говорится в заявлении Макарова.

По мнению директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова уход Макарова может свидетельствовать о финансовых проблемах партии. «Содержание партии и участие в выборах — это очень дорогая история. Не исключаю того, что у ее создателя просто закончились деньги, или из партии ушли спонсоры», — считает политолог.

Своим преемником автор World of Tanks рекомендовал выбрать Олега Артамонова, руководителя группы научно-технической экспертизы ППД. Высший координационный совет партии это предложение поддержал, но сами выборы генсека состоятся на съезде политобъединения, который пройдет 5 декабря.

13 сентября ППД претендовала на места парламентах Рязанской, Воронежской и Калужской областей. Во всех трех регионах партия не набрала и 4% голосов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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