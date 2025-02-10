10 февраля 2025

Посла России вызвали в МИД Финляндии

© Служба новостей «URA.RU»
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Финские власти потребовали провести расследование предполагаемого вторжения в воздушное пространство
Финские власти потребовали провести расследование предполагаемого вторжения в воздушное пространство Фото:

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало российского посла Павла Кузнецова из-за самолета, который якобы пересек воздушное пространство страны и принадлежит РФ. Об этом сообщила пресс-служба иностранного ведомства.

«Сегодня Министерство вызвало посла России и потребовало провести расследование предполагаемого вторжения в воздушное пространство», — указано в сообщении ведомства в соцсети X. Минобороны страны считает — российский самолет нарушил воздушные границы в районе Финского залива.

По сведения Yle, разведывательное судно ВВС Британии пересекло воздушное пространство Финляндии и двигалось вдоль границы с РФ. На это обратила внимание «Национальная служба новостей». Ранее финский самолет-разведчик направили к границе с Россией из-за ЧП на танкере Koala, передает телеканал 360.

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Министерство иностранных дел Финляндии вызвало российского посла Павла Кузнецова из-за самолета, который якобы пересек воздушное пространство страны и принадлежит РФ. Об этом сообщила пресс-служба иностранного ведомства. «Сегодня Министерство вызвало посла России и потребовало провести расследование предполагаемого вторжения в воздушное пространство», — указано в сообщении ведомства в соцсети X. Минобороны страны считает — российский самолет нарушил воздушные границы в районе Финского залива. По сведения Yle, разведывательное судно ВВС Британии пересекло воздушное пространство Финляндии и двигалось вдоль границы с РФ. На это обратила внимание «Национальная служба новостей». Ранее финский самолет-разведчик направили к границе с Россией из-за ЧП на танкере Koala, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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