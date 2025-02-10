Посла России вызвали в МИД Финляндии

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало российского посла Павла Кузнецова из-за самолета, который якобы пересек воздушное пространство страны и принадлежит РФ. Об этом сообщила пресс-служба иностранного ведомства.
«Сегодня Министерство вызвало посла России и потребовало провести расследование предполагаемого вторжения в воздушное пространство», — указано в сообщении ведомства в соцсети X. Минобороны страны считает — российский самолет нарушил воздушные границы в районе Финского залива.
По сведения Yle, разведывательное судно ВВС Британии пересекло воздушное пространство Финляндии и двигалось вдоль границы с РФ. На это обратила внимание «Национальная служба новостей». Ранее финский самолет-разведчик направили к границе с Россией из-за ЧП на танкере Koala, передает телеканал 360.
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