Онколог раскрыл средний возраст пациентов с раком в России

Онколог Каприн: средний возраст пациентов с онкологией в РФ составляет 65 лет
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«Омоложения» онкологических заболеваний в России не отмечается
«Омоложения» онкологических заболеваний в России не отмечается Фото:

В России средний возраст пациентов, у которых выявляют онкологические заболевания, составляет 65 лет. На данный момент «омоложения» подобных болезней в стране не наблюдается, сообщил генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

«Средний возраст пациента с диагнозом „рак“ в России составляет 65 лет», — заявил Каприн. Его слова передает РИА Новости. 

Ранее профессор, заведующая кафедрой онкологии медицинского института СПбГУ, главный специалист по клинической онкологии «Городского клинического онкологического диспансера» Рашида Орлова сообщила, что курение и ожирение могут стать факторами развития онкологии. Также к этому относятся вирус папилломы человека, питание с недостатком клетчатки и гиподинамия. Орлова отметила, что важно выявлять рак на ранних стадиях, чтобы улучшить прогноз по лечению, передает 360.ru. 

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В России средний возраст пациентов, у которых выявляют онкологические заболевания, составляет 65 лет. На данный момент «омоложения» подобных болезней в стране не наблюдается, сообщил генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. «Средний возраст пациента с диагнозом „рак“ в России составляет 65 лет», — заявил Каприн. Его слова передает РИА Новости.  Ранее профессор, заведующая кафедрой онкологии медицинского института СПбГУ, главный специалист по клинической онкологии «Городского клинического онкологического диспансера» Рашида Орлова сообщила, что курение и ожирение могут стать факторами развития онкологии. Также к этому относятся вирус папилломы человека, питание с недостатком клетчатки и гиподинамия. Орлова отметила, что важно выявлять рак на ранних стадиях, чтобы улучшить прогноз по лечению, передает 360.ru. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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