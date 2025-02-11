Онколог раскрыл средний возраст пациентов с раком в России

В России средний возраст пациентов, у которых выявляют онкологические заболевания, составляет 65 лет. На данный момент «омоложения» подобных болезней в стране не наблюдается, сообщил генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
«Средний возраст пациента с диагнозом „рак“ в России составляет 65 лет», — заявил Каприн. Его слова передает РИА Новости.
Ранее профессор, заведующая кафедрой онкологии медицинского института СПбГУ, главный специалист по клинической онкологии «Городского клинического онкологического диспансера» Рашида Орлова сообщила, что курение и ожирение могут стать факторами развития онкологии. Также к этому относятся вирус папилломы человека, питание с недостатком клетчатки и гиподинамия. Орлова отметила, что важно выявлять рак на ранних стадиях, чтобы улучшить прогноз по лечению, передает 360.ru.
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