10 февраля 2025

Профессор Малинен допустил масштабную эскалацию против России в Балтийском море

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕС обсуждает захват в Балтийском море танкеров, якобы связанных с РФ
ЕС обсуждает захват в Балтийском море танкеров, якобы связанных с РФ Фото:

Следующий театр военных действий против России может развернуться в Северной Европе, включая Балтийское море. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. 

«Есть много признаков того, что следующая крупная эскалация против России произойдет в странах Северной Европы, включая Балтийское море», — говорится в публикации Малинена в социальной сети Х. Он также обратился к ряду американских политиков и предпринимателей с призывом провести аудит НАТО.

По мнению профессора, такая оценка деятельности НАТО необходима для пересмотра стратегии альянса в регионе. Малинен подчеркивает, что ситуация требует немедленного внимания и переосмысления текущих подходов в обеспечении безопасности.

Европейский союз рассматривает возможность проведения операции по захвату нефтяных танкеров в Балтийском море, которые предположительно имеют связь с Россией. По информации, опубликованной Politico и основанной на данных от двух чиновников ЕС и двух дипломатов, в качестве юридической основы для таких действий может быть использовано международное право, связанное с экологической безопасностью и борьбой с пиратством. Также не исключается возможность принятия новых национальных законодательных актов для реализации этого плана, передает «Национальная служба новостей».

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Следующий театр военных действий против России может развернуться в Северной Европе, включая Балтийское море. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.  «Есть много признаков того, что следующая крупная эскалация против России произойдет в странах Северной Европы, включая Балтийское море», — говорится в публикации Малинена в социальной сети Х. Он также обратился к ряду американских политиков и предпринимателей с призывом провести аудит НАТО. По мнению профессора, такая оценка деятельности НАТО необходима для пересмотра стратегии альянса в регионе. Малинен подчеркивает, что ситуация требует немедленного внимания и переосмысления текущих подходов в обеспечении безопасности. Европейский союз рассматривает возможность проведения операции по захвату нефтяных танкеров в Балтийском море, которые предположительно имеют связь с Россией. По информации, опубликованной Politico и основанной на данных от двух чиновников ЕС и двух дипломатов, в качестве юридической основы для таких действий может быть использовано международное право, связанное с экологической безопасностью и борьбой с пиратством. Также не исключается возможность принятия новых национальных законодательных актов для реализации этого плана, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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