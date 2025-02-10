Следующий театр военных действий против России может развернуться в Северной Европе, включая Балтийское море. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«Есть много признаков того, что следующая крупная эскалация против России произойдет в странах Северной Европы, включая Балтийское море», — говорится в публикации Малинена в социальной сети Х. Он также обратился к ряду американских политиков и предпринимателей с призывом провести аудит НАТО.
По мнению профессора, такая оценка деятельности НАТО необходима для пересмотра стратегии альянса в регионе. Малинен подчеркивает, что ситуация требует немедленного внимания и переосмысления текущих подходов в обеспечении безопасности.
Европейский союз рассматривает возможность проведения операции по захвату нефтяных танкеров в Балтийском море, которые предположительно имеют связь с Россией. По информации, опубликованной Politico и основанной на данных от двух чиновников ЕС и двух дипломатов, в качестве юридической основы для таких действий может быть использовано международное право, связанное с экологической безопасностью и борьбой с пиратством. Также не исключается возможность принятия новых национальных законодательных актов для реализации этого плана, передает «Национальная служба новостей».
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