Россиян стали меньше штрафовать с помощью дорожных камер

В России сократился рост числа штрафов, вынесенных с помощью комплексов фото и видеофиксации в 2024 году. Ранее количество выявленных правонарушений увеличивалось с темпами до 20% в год.
«По итогам 2024 года количество штрафов, вынесенных ГИБДД с помощью стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, составило 237 млн штук. Это на 7,2% больше, чем в 2023 году», — рассказали «Коммерсанту» в МВД России.
Издание отметило, что в предыдущие пять лет динамика прироста находилась в диапазоне от 10 от 20%. В полиции эту информацию изданию не прокомментировали. Опрошенные газетой эксперты считают, что сокращение темпов вызвано пересмотром требований к установке комплексов с 1 сентября 2024 года.
Как URA.RU писало ранее, с 1 января в России увеличились штрафы за нарушение правил дорожного движения. Они выросли на 50%. Так за вождение в нетрезвом виде автолюбители заплатят 45 тысяч рублей вместо 30 тысяч. Водителей хотят предупреждать о нарушении сразу после его совершения. Такой законопроект предложили депутаты, пишет RT.
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