Трамп заявил о серьезном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

В урегулировании конфликта на Украине достигнут огромный прогресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, в конечном итоге Москва, Киев, Вашингтон придут к решению вопроса по конфликту.
«Думаю, за прошлую неделю мы достигли огромного прогресса. Мы имеем дело с Россией, мы имеем дело с Украиной. Думаю, что-то будет», — сказал Трамп в беседе с журналистами Fox News.
Специальный представитель Трампа по вопросам Украины и России, генерал в отставке Кит Келлог, в ближайшем будущем предложит президенту США стратегии для разрешения конфликта, пишет Bloomberg. В рамках подготовки к этому Келлог планирует собрать актуальные данные, участвуя в Мюнхенской конференции по безопасности, а также посетив Киев и другие европейские столицы. Кроме того, Трамп заявил, что может в скором времени поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, однажды Украина может стать частью России, передает телеканал 360.
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