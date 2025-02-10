10 февраля 2025

Трамп заявил о серьезном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп допустил разговор с Зеленским в ближайшее время
Трамп допустил разговор с Зеленским в ближайшее время Фото:

В урегулировании конфликта на Украине достигнут огромный прогресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, в конечном итоге Москва, Киев, Вашингтон придут к решению вопроса по конфликту.

«Думаю, за прошлую неделю мы достигли огромного прогресса. Мы имеем дело с Россией, мы имеем дело с Украиной. Думаю, что-то будет», — сказал Трамп в беседе с журналистами Fox News.

Специальный представитель Трампа по вопросам Украины и России, генерал в отставке Кит Келлог, в ближайшем будущем предложит президенту США стратегии для разрешения конфликта, пишет Bloomberg. В рамках подготовки к этому Келлог планирует собрать актуальные данные, участвуя в Мюнхенской конференции по безопасности, а также посетив Киев и другие европейские столицы. Кроме того, Трамп заявил, что может в скором времени поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, однажды Украина может стать частью России, передает телеканал 360.

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В урегулировании конфликта на Украине достигнут огромный прогресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, в конечном итоге Москва, Киев, Вашингтон придут к решению вопроса по конфликту. «Думаю, за прошлую неделю мы достигли огромного прогресса. Мы имеем дело с Россией, мы имеем дело с Украиной. Думаю, что-то будет», — сказал Трамп в беседе с журналистами Fox News. Специальный представитель Трампа по вопросам Украины и России, генерал в отставке Кит Келлог, в ближайшем будущем предложит президенту США стратегии для разрешения конфликта, пишет Bloomberg. В рамках подготовки к этому Келлог планирует собрать актуальные данные, участвуя в Мюнхенской конференции по безопасности, а также посетив Киев и другие европейские столицы. Кроме того, Трамп заявил, что может в скором времени поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, однажды Украина может стать частью России, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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