«Коммерсант»: в РФ арестовали активы нефтекомпании бизнес-партнера Ходорковского*

Арбитражный суд Калининградской области принял обеспечительные меры в отношении активов нефтесервисной компании «Борец» по иску Генеральной прокуратуры, следует из карточки на сайте суда. Компаниями, выпускающими оборудование, которое применяется при добыче нефти в России владеют иностранцы, в том числе экс-акционер ЮКОСа иноагент Леонид Невзлин, бизнес-партнер беглого олигарха Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом).
«Арбитраж по требованию Генпрокуратуры наложил обеспечительные меры на доли предприятий холдинга „Борец“. По данным надзора, компаниями, выпускающими оборудование, которое применяется при добыче более 80% нефти в России, в нарушение законодательства владеют иностранцы, в том числе экс-акционер ЮКОСа иноагент Леонид Невзлин, приговоренный к пожизненному сроку за убийства», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на картотеку суда.
Издание ссылается на официальные данные, согласно которым в 2014 году ключевые участники зарегистрировали доли ООО «ПК „Борец“ на имя компаний Sultecor Investments Limited (Кипр) и Oilfield Equipment Development Center Limited (Сейшелы), находящиеся под их контролем. В свете военных действий и последующих российских ограничений на иностранный капитал в стратегически важных секторах экономики, как утверждает Генеральная прокуратура, ответчики предприняли шаги для скрытия владения своими активами.
По указанию Шабада, Штульберга и Невзлина, основная компания Sultecor Investments Limited перерегистрировала свою юридическую юрисдикцию с Кипра на Россию. При этом контроль над ней перешел к новосозданной в специальном административном районе Калининградской области организации МКООО «Салтекор Инвестментс».
В январе текущего года Генпрокуратура выдвинула требование о признании недействительными тех сделок, которые привели к переходу управления стратегически важными предприятиями, входящими в группу «Домодедово», в руки иностранных компаний. Отмечается, что в результате этих сделок прибыль данных предприятий также была переведена в юрисдикции за рубежом, напоминает RT.
*Михаил Ходорковский признан иноагентом в РФ
*Леонид Невзлин признан иноагентом в РФ
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