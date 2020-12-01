01 декабря 2020

Для российских самолетов Superjet возник дефицит деталей из США

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту
Для самолетов SSJ100 перестали поставлять бортовое радиоэлектронное оборудование из США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Сбои в поставках импортных комплектующих возникли у производителя самолетов Superjet 100 (SSJ100) Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»). Еще в начале года у предприятия начались перебои с поставкой продукции американской компании Honeywell.

Honeywell поставляет для SSJ100 бортовое радиоэлектронное оборудование. Как рассказал источник «Известий», близкий к ОАК, перебои с поставками деталей существуют почти год. «Сегодня уже сложно разобраться, кто находится под санкциями, а кто нет и какие последствия грозят иностранной компании, осуществившей поставку. В этой ситуации иностранным партнерам легче приостановить поставки оборудования», — рассказал собеседник газеты. При этом в ОАК отмечают, что зарубежные поставщики программы SSJ100 не отказываются от сотрудничества. Просто появились проблемы, связанные с «переоформлением ряда документов».

Частично проблему ремонта самолетов, которые уже находятся в эксплуатации, решить удалось: один из российских авиаперевозчиков самостоятельно закупает оборудование у производителей, минуя ОАК. При этом поставлять запчасти производителю он не может из-за санкционных рисков.

Гендиректор Infomost Борис Рыбак предлагает решить проблему двумя способами: закупать бортовое радиоэлектронное оборудование не напрямую у производителя, а у крупных международных компаний, специализирующихся на техобслуживании или же приобретать альтернативное оборудование у европейских производителей. «На складах по всему миру такого оборудования достаточно, его вполне хватит для мелкосерийного производства самолетов SSJ100», — считает эксперт.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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