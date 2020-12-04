Фигуристы РФ пропустят важные соревнования из-за коронавируса

Более 10 фигуристов не примут участие в Кубке России из-за проблем со здоровьем Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Несколько российских фигуристов не смогут участвовать в Кубке РФ по фигурному катанию из-за коронавируса и других болезней. Турнир начнется в Москве 5 декабря.

«Коронавирус и другие недуги выкосили состав участников пятого этапа Кубка России. Старт пройдет без ряда сильнейших фигуристов страны — они выбыли по разным причинам», — передает «Матч.ТВ». Также на турнире не будет зрителей.

Для участия в соревнованиях спортсменам, их тренерам и сопровождающим нужно было предоставить отрицательные тесты на COVID, сделанные не позднее, чем за 72 часа до начала мероприятия. Положительный тест на коронавирус оказался у чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой. Позднее стало известно, что COVID настиг чемпионов Европы Дмитрия Алиева и Алену Косторную, они тоже не примут участие в состязаниях. Кроме того, на соревнования не приедут Александра Степанова и Иван Букин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов — они уже перенесли коронавирус, но не успели восстановиться.

После известий о коронавирусе у нескольких спортсменов от участия в Кубке отказались вице-чемпион Олимпийских игр 2018 года Михаил Коляда и победительница финала Кубка России Анастасия Гулякова. Известно, что у них нет коронавируса, однако причины отказа от соревнований не сообщаются.

Победители этапа Гран-при в Москве Виктория Синицина и Никита Кацалапов тоже не приедут на соревнования из-за поднявшейся температуры. Вице-чемпионы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро отказались от участия из-за простуды последнего. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не выступит на состязании из-за травмы спины.

У фигуристки Алены Косторной коронавирус протекает бессимптомно, передает RT. Сейчас спортсменка изолирована, для возвращения на лед ей нужно будет сдать два отрицательных теста.