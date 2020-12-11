Сегодня, 12 декабря, — 377-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 277-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 70 млн. По данным сервиса coronavirus-monitor, в мире заразились 71 405 466 человек. Выздоровели 49 496 368 пациентов. Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 600 623 человека.
Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 16 290 226 американца. Следом идут Индия (9 827 026) и Бразилия (6 836 313). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 2 597 711.
Вакцина и лекарство
В Москве открыли запись на вакцинацию для граждан, относящихся к новым группам риска. К этой категории отнесли сотрудников МФЦ, а также работников культуры, торговли и услуг. Люди, относящиеся к данным сферам, в случае заболевания могут представлять серьезную угрозу для общества. Первыми, кто получил вакцины оказались учителя, врачи и соцработники.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что
Ситуация в России
В России не планируют вводить локдаун из-за пандемии. Как отметил Дмитрий Песков, COVID-19 увеличил смертность среди россиян, но это мировая тенденция. Пандемия коронавируса пойдет на спад в середине грядущего года, считает заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев. Сделать это можно будет с помощью вакцины или другого препарата, который будет влиять непосредственно на инфекцию, считает профессор. Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу продлил ряд действующих ограничений до 12 января. Кроме того, с 31 декабря по 10 января рестораны можно будет посещать только при наличии отрицательного теста.
COVID может вызвать выпадение волос. Об этом журналистам рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Такое последствие связано с тем, что организм бросает все силы на то, чтобы поддержать жизненно необходимые функции. Как только человек восстановится, волосы снова начнут расти, а выпадение прекратится. В следующем году в мире ожидается рост заболеваемости и смертности от туберкулеза. Главный фтизиатр Дальневосточного федерального округа Павел Фадеев рассказал, что пандемия коронавируса оказывает прямое воздействие на эпидситуацию по туберкулезу.
Президент Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Борис
Ситуация в мире
Коллектив ученых в Исландии сообщил об установлении еще одного признака, который может указывать на заражение коронавирусом. У многих заболевших наблюдалась миалгия (мышечная боль). Другими распространенными симптомами были головная боль и кашель. При легком течении заболевания чаще всего люди сталкиваются с болью в голове, заложенностью носа и потерей обоняния.
Российские
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