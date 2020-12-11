Коллектив ученых в Исландии сообщил об установлении еще одного признака, который может указывать на заражение коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 12 декабря, — 377-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 277-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 70 млн. По данным сервиса coronavirus-monitor, в мире заразились 71 405 466 человек. Выздоровели 49 496 368 пациентов. Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 600 623 человека.

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 16 290 226 американца. Следом идут Индия (9 827 026) и Бразилия (6 836 313). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 2 597 711.

Вакцина и лекарство

В Москве открыли запись на вакцинацию для граждан, относящихся к новым группам риска. К этой категории отнесли сотрудников МФЦ, а также работников культуры, торговли и услуг. Люди, относящиеся к данным сферам, в случае заболевания могут представлять серьезную угрозу для общества. Первыми, кто получил вакцины оказались учителя, врачи и соцработники.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что отказывается верить в безопасность российской вакцины . Представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что мировые фармацевтические гиганты используют не самые достойные методы для дискредитации отечественного препарата. По словам Пескова, стремления по дискредитации российской вакцины видны невооруженным глазом.

Ситуация в России

В России не планируют вводить локдаун из-за пандемии. Как отметил Дмитрий Песков, COVID-19 увеличил смертность среди россиян, но это мировая тенденция. Пандемия коронавируса пойдет на спад в середине грядущего года, считает заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев. Сделать это можно будет с помощью вакцины или другого препарата, который будет влиять непосредственно на инфекцию, считает профессор. Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу продлил ряд действующих ограничений до 12 января. Кроме того, с 31 декабря по 10 января рестораны можно будет посещать только при наличии отрицательного теста.

COVID может вызвать выпадение волос. Об этом журналистам рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Такое последствие связано с тем, что организм бросает все силы на то, чтобы поддержать жизненно необходимые функции. Как только человек восстановится, волосы снова начнут расти, а выпадение прекратится. В следующем году в мире ожидается рост заболеваемости и смертности от туберкулеза. Главный фтизиатр Дальневосточного федерального округа Павел Фадеев рассказал, что пандемия коронавируса оказывает прямое воздействие на эпидситуацию по туберкулезу.

Президент Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Борис Оныкий скончался от коронавируса . О кончине доктора технических наук, 81-летнего профессора сообщила пресс-служба вуза, который он сам окончил в 1964 году по специальности «Электронные вычислительные машины». Еще одной жертвой инфекции стал популярный врач , сексолог Лев Щеглов. Его последние дни прошли на аппарате ИВЛ.

Ситуация в мире

Коллектив ученых в Исландии сообщил об установлении еще одного признака, который может указывать на заражение коронавирусом. У многих заболевших наблюдалась миалгия (мышечная боль). Другими распространенными симптомами были головная боль и кашель. При легком течении заболевания чаще всего люди сталкиваются с болью в голове, заложенностью носа и потерей обоняния.

Российские туристы освобождены от введенных в Турции запретов . Лица, приобретающие у агентств путевки, пакетные туры, услуги по размещению и трансферу, не подпадают под ограничения. В настоящее время в выходные дни на всей территории Турции действует комендантский час. Ограничения на выход из домов также действует в будние дни с 21:00 до 05:00.