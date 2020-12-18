18 декабря 2020

Врачи раскрыли, кто из детей чаще болеет коронавирусом

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Работы по благоустройству ЦПКиО. Курган, ремонтные работы, цпкио, строительные работы, дети, школьники, ученицы, благоустройство парка
Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности чаще болеют COVID (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У детей с диагнозом «синдром дефицита внимания и гиперактивность» (СДВГ) больше шансов заболеть коронавирусом. При этом не получающие терапию пациенты на 65% чаще заражаются COVID. Об этом заявил автор исследования, завотдела проактивной медицины больничной кассы «Леумит» Евгений Мерзон.

В исследовании приняли участие 37 тысяч пациентов. «Люди, которые продолжали терапию, у них риск нивелируется, исчезает. Те же, кто с таким диагнозом не получал лечения, — у них риск растет — до 65% по сравнению с теми, у кого нет СДВГ», — рассказал РИА «Новости» Мерзон. Поэтому специалист рекомендует не прекращать терапию во время пандемии и особенно следить за тем, чтобы дети с СДВГ выполняли правила, установленные минздравом, и носили маски.

Ранее ученые обнаружили ряд необычных симптомов, которые могут проявляться у детей с COVID-19. У 83% участников исследования наблюдались опухшие и покрасневшие глаза, красные щеки и ладони, пишет «Национальная служба новостей». Врач-педиатр Евгений Тимаков заявил, что детям до 12 лет прививку от коронавируса лучше не делать, потому что они переносят COVID-19 в более легкой форме.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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