Врачи раскрыли, кто из детей чаще болеет коронавирусом

Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности чаще болеют COVID (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У детей с диагнозом «синдром дефицита внимания и гиперактивность» (СДВГ) больше шансов заболеть коронавирусом. При этом не получающие терапию пациенты на 65% чаще заражаются COVID. Об этом заявил автор исследования, завотдела проактивной медицины больничной кассы «Леумит» Евгений Мерзон.

В исследовании приняли участие 37 тысяч пациентов. «Люди, которые продолжали терапию, у них риск нивелируется, исчезает. Те же, кто с таким диагнозом не получал лечения, — у них риск растет — до 65% по сравнению с теми, у кого нет СДВГ», — рассказал РИА «Новости» Мерзон. Поэтому специалист рекомендует не прекращать терапию во время пандемии и особенно следить за тем, чтобы дети с СДВГ выполняли правила, установленные минздравом, и носили маски.

Ранее ученые обнаружили ряд необычных симптомов, которые могут проявляться у детей с COVID-19. У 83% участников исследования наблюдались опухшие и покрасневшие глаза, красные щеки и ладони, пишет «Национальная служба новостей». Врач-педиатр Евгений Тимаков заявил, что детям до 12 лет прививку от коронавируса лучше не делать, потому что они переносят COVID-19 в более легкой форме.