Действующий глава Шумихинского округа Сергей Максимовских вновь претендует на этот пост Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Определились кандидаты на пост главы Шумихинского округа — депутат подарил больницам по тысяче рублей на елки — в Катайский район назначен новый глава следственного отдела — резко выросло количество суицида. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 25 декабря — в обзоре URA.RU:

На пост курганского округа претендуют два кандидата

Кандидатами на пост главы Шумихинского округа зарегистрировали двух кандидатов — действующего руководителя Сергея Максимовских и сотрудника местной администрации Владимира Букреева. Документы на участие в конкурсе подавали пять человек.

Депутат подарил больнице 1 000 рублей

Центральной районной больнице от имени депутата областной думы Марата Исламова передали в подарок одну тысячу рублей. Об этом URA.RU рассказали сотрудники больницы, попросив о полной анонимности. Позже Марат Исламов объяснил, что деньги предназначались для того, чтобы поставить в ЦРБ новогоднюю елку и такие суммы были направлены в больницы трех районов.

В Катайский район назначен новый главный следователь

Руководителем Катайского межрайонного следственного отдела 24 декабря назначена полковник юстиции Светлана Пестерева. Приказ о назначении подписал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Также, по информации источников, новым прокурором Кургана может стать сотрудник надзорного органа из другого региона.

Затягивается дело о резонансном ДТП

Уже больше месяца не возбуждается уголовное дело по факту гибели дорожного рабочего, которого 10 ноября сбил пьяный водитель. Об этом URA.RU рассказала вдова погибшего Мария Рябцева. Она подала жалобу в областное УМВД из-за затянувшегося срока проверки.

В регионе резко выросло число суицидов

За 10 месяцев 2020 года 61 житель региона в возрасте от 18 до 30 лет совершил суицид. В прошлом году этот показатель равнялся 42. Об этом 24 декабря сообщил директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.