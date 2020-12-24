Действующий глава Шумихинского округа Сергей Максимовских вновь претендует на этот пост
Определились кандидаты на пост главы Шумихинского округа — депутат подарил больницам по тысяче рублей на елки — в Катайский район назначен новый глава следственного отдела — резко выросло количество суицида. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 25 декабря — в обзоре URA.RU:
На пост курганского округа претендуют два кандидата
- Кандидатами на пост главы Шумихинского округа зарегистрировали двух кандидатов — действующего руководителя Сергея Максимовских и сотрудника местной администрации Владимира Букреева. Документы на участие в конкурсе подавали пять человек.
Депутат подарил больнице 1 000 рублей
- Центральной районной больнице от имени депутата областной думы Марата Исламова передали в подарок одну тысячу рублей. Об этом URA.RU рассказали сотрудники больницы, попросив о полной анонимности. Позже Марат Исламов объяснил, что деньги предназначались для того, чтобы поставить в ЦРБ новогоднюю елку и такие суммы были направлены в больницы трех районов.
В Катайский район назначен новый главный следователь
- Руководителем Катайского межрайонного следственного отдела 24 декабря назначена полковник юстиции Светлана Пестерева. Приказ о назначении подписал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
- Также, по информации источников, новым прокурором Кургана может стать сотрудник надзорного органа из другого региона.
Затягивается дело о резонансном ДТП
- Уже больше месяца не возбуждается уголовное дело по факту гибели дорожного рабочего, которого 10 ноября сбил пьяный водитель. Об этом URA.RU рассказала вдова погибшего Мария Рябцева. Она подала жалобу в областное УМВД из-за затянувшегося срока проверки.
В регионе резко выросло число суицидов
- За 10 месяцев 2020 года 61 житель региона в возрасте от 18 до 30 лет совершил суицид. В прошлом году этот показатель равнялся 42. Об этом 24 декабря сообщил директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.
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