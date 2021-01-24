Семен Слепаков посмеялся над теми, кто поддержал протесты, но не вышел на них Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Комедийный актер и певец Семен Слепаков написал матерное стихотворение про тех, кто поддерживал несанкционированную акцию в поддержку блогера Алексея Навального, но сам на нее не пошел. Его артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Хочу я быть вместе с народом! Важней ничего в жизни нет! Создам я такое творение, что пол содрогнется в Кремле!» — говорится в стихотворении Слепакова. Артист посмеялся, что этот стих будут читать в суде вместо последнего слова, кричать его на площадях. Певец в шуточной форме отметил, что его слова настолько тронут сотрудников правоохранительных органов, что те побросают дубинки и пойдут обнимать сотрудницу «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иностранным агентом — прим. ред.) Любовь Соболь.

Дальше в тексте в шутку сказано, что власть не устроит такое развитие событий и это стихотворение запретят, но люди начнут распространять его подпольно. «И как-то прочтет его Путин и скажет — ну, Сема, порвал», — пишет автор.

В конце стихотворения Слепаков рассказывает, что на самом деле он просто уснул на пляже возле ноутбука и не написал ни одной строчки. При этом желание бастовать уже пропало, а снова захотелось отдыха и комфорта.

Алексей Навальный был задержан после возвращения в Россию из Германии из-за нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше». Данные нарушения не касались того времени, когда он проходил лечение в берлинской клинике. Блогера предупреждали о возможности замены условного срока на реальный. Подобные решения ежегодно выносятся в отношении порядка 15 тысяч российских граждан. В ряде городов России прошли несогласованные демонстрации, пишет RT. На акциях протеста было задержано около 300 несовершеннолетних.