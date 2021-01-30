Мишустин увеличил выплаты военным и силовикам

Правительство РФ утвердило индексацию некоторых выплат военным и сотрудникам ряда федеральных органов исполнительной власти. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
«<…> постановил проиндексировать некоторые страховые выплаты, единовременные пособия и ежемесячные компенсации, установленные законодательством для военнослужащих, сотрудников ряда федеральных органов исполнительной власти, граждан, уволенных с военной службы, а также проходивших военные сборы», — пишет «Российская газета» со ссылкой на документ. Размер выплат будет увеличен на 3,7%.
Так, индексация коснется единовременных выплат семьям в случае гибели военнослужащего или получения травмы и признании негодным для дальнейшей службы. Еще будут увеличены страховые суммы для военнослужащих, призванных на военные сборы граждан, сотрудникам органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, а также сотрудников нацгвардии и органов принудительного исполнения.
Ранее стало известно, что с 1 февраля в стране увеличатся социальные выплаты 14,7 миллиона россиян. Выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий, людям, которые подверглись радиации, Героям Советского Союза и России и другим категориям граждан будут проиндексированы на 4,9%. Кроме того, будет проиндексирован набор социальных услуг. Его стоимость в феврале вырастет до 1 211,6 рубля в месяц. В этот набор входят лекарства и питание для детей-инвалидов (933,25 рубля в месяц), путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (144,37 рубля), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном или междугородном транспорте к месту лечения и обратно (134,04 рубля).
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