Участников несанкционированной акции будут судить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Задержанных на несанкционированном митинге будут судить — студенты переходят на очное обучение — названа дата начала процесса над бывшим экс-замгубернатора — главу регионального Росреестра арестовали на два месяца. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 1 февраля — в обзоре URA.RU:

Участников митинга будут судить

В Кургане на 1 февраля назначены суды над задержанными на незаконной акции в поддержку блогера Алексея Навального, которая прошла 31 января перед кинотеатром «Россия». Сообщается о 10 участниках. Всего, по данным МВД, в акции приняли участие 32 человека.

Студенты переходят на очное обучение

С 1 февраля студенты техникумов и колледжей Кургана и Шадринска переходят на традиционный формат обучения. Такое решение принял региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Названа дата суда над экс-замгубернатора

В Курганском городском суде 11 февраля начинается судебный процесс по делу бывшего первого заместителя губернатора Сергея Пугина. Его обвиняют в четырех взятках и злоупотреблении полномочиями. Вместе с ним на скамье подсудимых окажутся два бывших руководителя Шадринского района.

Главу областного Росреестра арестовали

Курганский горсуд 30 января на два месяца арестовал руководителя управления Росреестра по Курганской области Олега Молчанова. Он обвиняется в растрате в крупном размере.

Днем ранее сотрудники ОМОН арестовали Молчанова и произвели обыски и выемку документов в здании Росреестра.