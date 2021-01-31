31 января 2021
30 января 2021
29 января 2021

Самое актуальное в Курганской области на 1 февраля. Студенты переходят на очное обучение, участников митинга будут судить

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Курган
Участников несанкционированной акции будут судить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Задержанных на несанкционированном митинге будут судить — студенты переходят на очное обучение — названа дата начала процесса над бывшим экс-замгубернатора — главу регионального Росреестра арестовали на два месяца. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 1 февраля — в обзоре URA.RU:

Участников митинга будут судить

  • В Кургане на 1 февраля назначены суды над задержанными на незаконной акции в поддержку блогера Алексея Навального, которая прошла 31 января перед кинотеатром «Россия». Сообщается о 10 участниках. Всего, по данным МВД, в акции приняли участие 32 человека.

Студенты переходят на очное обучение

  • С 1 февраля студенты техникумов и колледжей Кургана и Шадринска переходят на традиционный формат обучения. Такое решение принял региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Названа дата суда над экс-замгубернатора

  • В Курганском городском суде 11 февраля начинается судебный процесс по делу бывшего первого заместителя губернатора Сергея Пугина. Его обвиняют в четырех взятках и злоупотреблении полномочиями. Вместе с ним на скамье подсудимых окажутся два бывших руководителя Шадринского района.

Главу областного Росреестра арестовали

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...