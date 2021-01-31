Участников несанкционированной акции будут судить
Задержанных на несанкционированном митинге будут судить — студенты переходят на очное обучение — названа дата начала процесса над бывшим экс-замгубернатора — главу регионального Росреестра арестовали на два месяца. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 1 февраля — в обзоре URA.RU:
Участников митинга будут судить
- В Кургане на 1 февраля назначены суды над задержанными на незаконной акции в поддержку блогера Алексея Навального, которая прошла 31 января перед кинотеатром «Россия». Сообщается о 10 участниках. Всего, по данным МВД, в акции приняли участие 32 человека.
Студенты переходят на очное обучение
- С 1 февраля студенты техникумов и колледжей Кургана и Шадринска переходят на традиционный формат обучения. Такое решение принял региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Названа дата суда над экс-замгубернатора
- В Курганском городском суде 11 февраля начинается судебный процесс по делу бывшего первого заместителя губернатора Сергея Пугина. Его обвиняют в четырех взятках и злоупотреблении полномочиями. Вместе с ним на скамье подсудимых окажутся два бывших руководителя Шадринского района.
Главу областного Росреестра арестовали
- Курганский горсуд 30 января на два месяца арестовал руководителя управления Росреестра по Курганской области Олега Молчанова. Он обвиняется в растрате в крупном размере.
- Днем ранее сотрудники ОМОН арестовали Молчанова и произвели обыски и выемку документов в здании Росреестра.
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