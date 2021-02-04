Собянин высказался об отмене запрета на массовые мероприятия

Эпидемиологическая обстановка в Москве постепенно улучшается, однако пока рано разрешать массовые мероприятия. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Эпидемиологическая ситуация в Москве демонстрирует постоянное улучшение. Но массовые мероприятия в столице разрешать рано», — передает слова Собянина телеграм-канал ТАСС. Также мэр считает преждевременным отмену домашнего режима из-за коронавируса для москвичей из групп риска.
Ранее Собянин заявил об отмене и смягчении некоторых карантинных ограничений в столице. Так, требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестает быть обязательным, теперь оно носит рекомендательный характер. Решение о том, возвращать работников в офисы или сохранять «удаленку», остается на решение руководителей конкретных предприятий и организаций.
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