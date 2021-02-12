Ученые оценили заразность людей, вакцинированных от коронавируса

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Петр Чумаков рассказал, что фрагменты вируса, помещенные в вакцину, не могут размножаться Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Человек, прошедший вакцинацию от коронавируса, не может заразить окружающих. Об этом в беседе с URA.RU заявил бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев.

«Вакцина не может сделать человека заразным. Это полностью исключено», — рассказал Малышев. По его словам, в вакцинах используются синтетические вирусы.

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков в разговоре с URA.RU объяснил, что фрагменты вируса, помещенные в вакцину, не могут размножаться. «В вакцине находится вирусный вектор, он не имеет возможностей реплицироваться. То есть не может производить потомство, которое дает заражение», — рассказал Чумаков. Он отметил, что если кто-то из близких вакцинированного заболел коронавирусом, то это лишь совпадение.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор Сергей Нетесов заявил, что потенциальная опасность вакцины от коронавируса еще не изучена. По его словам, состояние вакцинированного в первые пять дней после прививки наиболее непредсказуемо.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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