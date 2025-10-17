МВФ посоветовал Западу подумать о последствиях использования активов России

Западным странам, рассматривающим возможность использования замороженных активов России для оказания помощи Украине, следует учитывать последствия таких шагов для мировой финансовой системы. Об этом предупредил директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер.
«У нас нет конкретного мнения насчет модальностей финансирования [Украины за счет замороженных на Западе авуаров России]. Однако мы рекомендуем, когда дело касается использования замороженных российских активов, чтобы страны, рассматривающие возможность поступить таким образом, искали прочный юридический фундамент, прежде чем делать это, а также учитывали любые последствия для международной денежно-кредитной системы», — сказал представитель фонда. Его слова приводит ТАСС.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия хочет изъять замороженные активы РФ до конца 2025 года. Кроме того, издание Politico писало, что Европейская комиссия хочет выделить Украине дополнительных 25 миллиардов евро к основным 140 миллиардам евро за счет российских средств, размещенных на счетах частных банков Евросоюза.
