В Египте из-за схода поезда с рельс пострадали более 100 человек

Из-за схода поезда с рельс в Египте пострадали более 100 человек. Об этом сообщают местные власти.
«По предварительным данным, в результате аварии пассажирского поезда в Кальюбии пострадали 103 человека», — приводит заявление ТАСС. Несколько вагонов сошли с рельс через несколько минут после отправления состава от железнодорожной станции Тух. Поезд следовал по маршруту Каир — Мансура.
На место выехали 20 машин скорой помощи. Они доставят пострадавших в больницы.
Ранее в Египте также произошла авария пассажирского автобуса с грузовиком. При ДТП погибли 20 туристов.
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