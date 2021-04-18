В Египте из-за схода поезда с рельс пострадали более 100 человек

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Электричка Войновка-Утешево. Тюмень, рельсы, поезда, железная дорога
Авария произошла через несколько минут после отправления Фото:

Из-за схода поезда с рельс в Египте пострадали более 100 человек. Об этом сообщают местные власти.

«По предварительным данным, в результате аварии пассажирского поезда в Кальюбии пострадали 103 человека», — приводит заявление ТАСС. Несколько вагонов сошли с рельс через несколько минут после отправления состава от железнодорожной станции Тух. Поезд следовал по маршруту Каир — Мансура.

На место выехали 20 машин скорой помощи. Они доставят пострадавших в больницы.

Ранее в Египте также произошла авария пассажирского автобуса с грузовиком. При ДТП погибли 20 туристов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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