Киев допустил обмен Медведчука на осужденных в России украинцев

Решение об этом принимает президент, сказал Алексей Данилов Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Власти Киева могут обменять арестованного депутата Виктора Медведчука на украинцев, которых осудили в России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Я думаю, если будет такая возможность, мы с удовольствием это сделаем», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24». Данилов уточнил, что решение об этом принимает президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские власти подозревают Медведчука в передаче секретных данных в Россию. 13 мая суд Киева отправил его под домашний арест. Путин, комментируя действие Киева, завил ранее, что из Украины делают российского антипода и это вызывает сожаление. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, в свою очередь, выразил опасения из-за слов президента РФ, передает агентство Nation News.