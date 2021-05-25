Собянин заявил об испытаниях 5G в Москве

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Станция
Связь 5G тестируют в московском метро Фото:

В Московском метрополитене начали внедрение пятого поколения мобильной связи (5G). Об этом сообщил мэр столицы России Сергей Собянин.

«Мы начинаем большой проект проникновения 5G в московское метро, которое является одним из крупнейших в мире. Надеюсь, что это тоже будет уникальный проект», — цитирует «Интерфакс» московского градоначальника. По заявлению Собянина, сейчас технология 5G апробируется на базе восьми полигонов в Москве.

Полноценный запуск нового поколения мобильной связи в России ожидается в 2024—2045 годах. Изначально Минкомсвязь РФ выступало против строительства вышек 5G, объясняя это нецелесообразностью технологии. Однако в мае 2021 года Федеральная антимонопольная служба одобрила проект. Первым в России протестировал новую связь оператор МТС, пишет Life. 5G доступна для владельцев смартфонов, которые поддерживают данную мобильную сеть и потребляют много трафика.

Против внедрения 5G выступали многие россияне. Звучали теории о том, что вышки связи распространяют коронавирус, пишет «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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