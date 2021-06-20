Миронов: депутаты поговорят с Путиным об индексации пенсий

Сергей Мирнов сообщил, что его и его соратников волнует тема индексации пенсий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным индексацию пенсий для работающих пенсионеров во время встречи в Кремле. Глава государства пообщается с депутатами Госдумы VII созыва 21 июня.

Миронов отметил, что его волнует тема индексации пенсий для работающих пенсионеров. «Дважды давал президент поручение, но пока оно не выполнено», — цитирует председателя «Справедливой России — За правду» РИА Новости.

Также Миронов планирует поговорить об увеличении доходов граждан и решении проблемы бедности. Он отметил, что у него есть вопросы по здравоохранению — в том числе по вакцинации — росту цен и обеспечению россиян продовольствием.

Замглавы комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанцев ранее заявил, что вопрос индексации пенсий для работающих граждан будет решен, если в бюджете появятся дополнительные средства. По его словам, на это ежемесячно требуется около девяти миллиардов рублей, передает агентство Nation News. Федерация независимых профсоюзов России, в свою очередь, призывала Путина вернуть индексацию пенсий для работающих граждан. Председатель ФНПР Михаил Шмаков в послании к президенту попросил устранить «допущенную несправедливость», вернуть пенсионерам недоплаченные суммы и убрать ограничение по пенсионным баллам, сообщает RT.