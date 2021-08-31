31 августа 2021

Украинский политолог: США могут спровоцировать новый Майдан

© Служба новостей «URA.RU»
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События на Майдане. Киев, майдан, киев, революция, протест, народное вече
Новый Майдан на Украине может начаться по воле США, считает политолог Фото:

Если Вашингтон не поддержит Владимира Зеленского на будущих президентских выборах, то этим он спровоцирует на Украине очередные беспорядки. Об этом журналистам рассказал украинский политолог Андрей Золотарев.

Политолог прокомментировал цель визита украинского президента в Вашингтон. «Самое главное для Зеленского — согласуют ли американцы выдвижение его кандидатуры на второй срок. Если Вашингтон действующего президента не поддержит, то оппозиция может начать раскачивать ситуацию, возникнет угроза нового майдана», — рассказал Андрей Золотарев в интервью «Известиям».

Владимир Зеленский во главе правительственной делегации прибыл в столицу США 31 августа. На 1 сентября запланирована встреча украинского и американского президентов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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