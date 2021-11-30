В работе сайта и приложения произошел сбой
Сайт и приложение Федеральной налоговой службы не работают. Причина — в проведении технических работ, сообщается на сайте.
«Сервис временно недоступен по причине проведения технических работ. Приносим свои извинения в связи с доставленными неудобствами», — говорится в сообщении.
По другим источникам, сбой мог произойти из-за чрезмерной нагрузки на сервер. Сегодня — последний день для уплаты имущественных налогов физических лиц.
Скриншот с сайта ФНС
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