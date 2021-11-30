В работе сайта и приложения произошел сбой Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Сайт и приложение Федеральной налоговой службы не работают. Причина — в проведении технических работ, сообщается на сайте.

«Сервис временно недоступен по причине проведения технических работ. Приносим свои извинения в связи с доставленными неудобствами», — говорится в сообщении.

По другим источникам, сбой мог произойти из-за чрезмерной нагрузки на сервер. Сегодня — последний день для уплаты имущественных налогов физических лиц.

Скриншот с сайта ФНС