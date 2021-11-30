На сайте налоговой службы РФ произошел сбой. Скрин

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Федеральная налоговая служба. Нижневартовск, налоги, фнс, федеральная налоговая служба, налоговая, герб россии
В работе сайта и приложения произошел сбой Фото:

Сайт и приложение Федеральной налоговой службы не работают. Причина — в проведении технических работ, сообщается на сайте.

«Сервис временно недоступен по причине проведения технических работ. Приносим свои извинения в связи с доставленными неудобствами», — говорится в сообщении.

По другим источникам, сбой мог произойти из-за чрезмерной нагрузки на сервер. Сегодня — последний день для уплаты имущественных налогов физических лиц.

Скриншот с сайта ФНС

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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