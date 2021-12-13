Генерал ВСУ: Россия захватит Киев за шесть часов в случае войны

14 декабря 2021 в 02:35 Размер текста - 17 +

Если начнется война, то российским военным понадобится шесть часов для того, чтобы маршем дойти до Киева и свергнуть украинское правительство. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос. «Напомню, что от Сум (город на границе России и Украины, — прим. URA.RU) до Киева нормальным маршем за шесть часов российская колонна дойдет, если не будет сопротивления и мы не будем к этому готовы. И этого будет достаточно, чтобы правительство страны капитулировало», — цитирует Сергея Кривоноса РЕН ТВ. По его словам, в первую очередь Россия может задействовать высокоточное оружие и авиацию «по примеру Югославии конца 1990-х годов», но запугать украинские власти будет первоочередной задачей РФ. Кривонос добавил, что на определенных участках около границы Украины сосредотачиваются российские военные силы, которые при необходимости позволят России развернуть наступление. Ранее сообщалось, что генерал ВСУ назвал ключевые украинские города, которые понадобятся России в случае войны. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не проявляла враждебность к другим странам мира. Боевики Украины размещают военную технику в населенных пунктах ДНР. Бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал ошибки, которые привели к конфликту России и Украины.