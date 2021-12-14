Глава ФМБА заявила, что коронавирус ускоряет старение

Коронавирус ускоряет старение человека, но на раннем этапе эти процессы обратимы. Об этом сказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на общественном собрании членов РАН.
«COVID провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройке организма, характерные старению. Эти изменения на первых этапах являются потенциально обратимыми и могут быть скорректированы», — сказала Скворцова на общественном собрании членов РАН, передает РИА «Новости». Она также добавила, что для этого требуются особые новые подходы к формированию восстановительного лечения у людей, переболевших коронавирусной инфекцией.
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова объявила о разработке лекарства против штамма «Омикрон» коронавирусной инфекции. Разработкой лекарства от коронавируса также занимались ученые из Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН
Коронавирус ускоряет старение человека, но на раннем этапе эти процессы обратимы. Об этом сказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на общественном собрании членов РАН. «COVID провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройке организма, характерные старению. Эти изменения на первых этапах являются потенциально обратимыми и могут быть скорректированы», — сказала Скворцова на общественном собрании членов РАН, передает РИА «Новости». Она также добавила, что для этого требуются особые новые подходы к формированию восстановительного лечения у людей, переболевших коронавирусной инфекцией. Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова объявила о разработке лекарства против штамма «Омикрон» коронавирусной инфекции. Разработкой лекарства от коронавируса также занимались ученые из Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН