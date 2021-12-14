Глава ФМБА заявила, что коронавирус ускоряет старение

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Скворцова. Екатеринбург, скворцова вероника, портрет
Чтобы избежать таких последствий, необходимо пересмотреть восстановительные практики Фото:
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус ускоряет старение человека, но на раннем этапе эти процессы обратимы. Об этом сказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на общественном собрании членов РАН.

«COVID провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройке организма, характерные старению. Эти изменения на первых этапах являются потенциально обратимыми и могут быть скорректированы», — сказала Скворцова на общественном собрании членов РАН, передает РИА «Новости». Она также добавила, что для этого требуются особые новые подходы к формированию восстановительного лечения у людей, переболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова объявила о разработке лекарства против штамма «Омикрон» коронавирусной инфекции. Разработкой лекарства от коронавируса также занимались ученые из Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН

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Коронавирус ускоряет старение человека, но на раннем этапе эти процессы обратимы. Об этом сказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на общественном собрании членов РАН. «COVID провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройке организма, характерные старению. Эти изменения на первых этапах являются потенциально обратимыми и могут быть скорректированы», — сказала Скворцова на общественном собрании членов РАН, передает РИА «Новости». Она также добавила, что для этого требуются особые новые подходы к формированию восстановительного лечения у людей, переболевших коронавирусной инфекцией. Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова объявила о разработке лекарства против штамма «Омикрон» коронавирусной инфекции. Разработкой лекарства от коронавируса также занимались ученые из Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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