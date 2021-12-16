Депутат высказался о потасовке в Госдуме из-за закона о QR-кодах

16 декабря 2021 в 22:29 Размер текста - 17 +

В Государственной думе произошла потасовка во время обсуждения закона о QR-кодах Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Потасовки во время обсуждения законов в Государственной думе РФ используют для пиара. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев после беспорядков во время обсуждения законопроекта о QR-кодах. «Подобные выходки для пиара в Госдуме не пройдут. В Думе очень высокая степень самоорганизации, особенно серьезно относимся к этому, когда речь идет о важных резонансных законопроектах, которые являются в этом смысле „тонкими“, чтобы делать на этом дополнительный пиар. Эти выходки будут купироваться, когда речь идет о важных законопроектах. Они хотели сделать так, чтобы обсуждения не было, они не смогут таких вещей добиваться подобным образом», — сказал Шхагошев в разговоре с РИА «Новости». Ранее у спикера Госдумы Вячеслава Володина возник конфликт с депутатами КПРФ, которые принесли на заседание плакаты против QR-кодов. В ходе конфликта один из депутатов также предложил проверить заявления КПРФ на экстремизм. Парламентарии, ставшие очевидцами инцидента, заявили, что депутаты из «Единой России» пытались отобрать плакат, после чего завязалась потасовка. В итоге законопроект о QR-кодах был принят в первом чтении. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Потасовки во время обсуждения законов в Государственной думе РФ используют для пиара. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев после беспорядков во время обсуждения законопроекта о QR-кодах. «Подобные выходки для пиара в Госдуме не пройдут. В Думе очень высокая степень самоорганизации, особенно серьезно относимся к этому, когда речь идет о важных резонансных законопроектах, которые являются в этом смысле „тонкими“, чтобы делать на этом дополнительный пиар. Эти выходки будут купироваться, когда речь идет о важных законопроектах. Они хотели сделать так, чтобы обсуждения не было, они не смогут таких вещей добиваться подобным образом», — сказал Шхагошев в разговоре с РИА «Новости». Ранее у спикера Госдумы Вячеслава Володина возник конфликт с депутатами КПРФ, которые принесли на заседание плакаты против QR-кодов. В ходе конфликта один из депутатов также предложил проверить заявления КПРФ на экстремизм. Парламентарии, ставшие очевидцами инцидента, заявили, что депутаты из «Единой России» пытались отобрать плакат, после чего завязалась потасовка. В итоге законопроект о QR-кодах был принят в первом чтении.