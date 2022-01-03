На юге РФ застрелили бизнесмена, обвиняемого в хищении из бюджета

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Бизнесмена нашли застреленным около дома Фото:

Учредитель строительной компании «Гранит» Мурадхан Ризаев убит в Махачкале. Мужчину подозревали в хищении бюджетных 576 млн рублей. Об убийстве сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Махачкале сегодня [3 января] убили учредителя одной из строительных компаний Мурада Ризаева. Ведутся поиски преступника, возбуждено уголовное дело», — сказал собеседник агентству ТАСС.

Отмечается также, что неизвестный застрелил предпринимателя, когда тот выходил из дома. Мужчина умер на месте, пишет MK.RU.

Компания «Гранит» участвовала в реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья в Махачкале, отмечает «Федеральное агентство новостей». Предприниматель обвинялся в хищении денег и был приговорен к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в 575 млн рублей, но кассационный суд направил дело на новое рассмотрение.

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Учредитель строительной компании «Гранит» Мурадхан Ризаев убит в Махачкале. Мужчину подозревали в хищении бюджетных 576 млн рублей. Об убийстве сообщил источник в правоохранительных органах. «В Махачкале сегодня [3 января] убили учредителя одной из строительных компаний Мурада Ризаева. Ведутся поиски преступника, возбуждено уголовное дело», — сказал собеседник агентству ТАСС. Отмечается также, что неизвестный застрелил предпринимателя, когда тот выходил из дома. Мужчина умер на месте, пишет MK.RU. Компания «Гранит» участвовала в реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья в Махачкале, отмечает «Федеральное агентство новостей». Предприниматель обвинялся в хищении денег и был приговорен к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в 575 млн рублей, но кассационный суд направил дело на новое рассмотрение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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