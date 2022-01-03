На юге РФ застрелили бизнесмена, обвиняемого в хищении из бюджета

03 января 2022 в 21:17 Размер текста - 17 +

Бизнесмена нашли застреленным около дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Учредитель строительной компании «Гранит» Мурадхан Ризаев убит в Махачкале. Мужчину подозревали в хищении бюджетных 576 млн рублей. Об убийстве сообщил источник в правоохранительных органах. «В Махачкале сегодня [3 января] убили учредителя одной из строительных компаний Мурада Ризаева. Ведутся поиски преступника, возбуждено уголовное дело», — сказал собеседник агентству ТАСС. Отмечается также, что неизвестный застрелил предпринимателя, когда тот выходил из дома. Мужчина умер на месте, пишет MK.RU . Компания «Гранит» участвовала в реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья в Махачкале, отмечает «Федеральное агентство новостей». Предприниматель обвинялся в хищении денег и был приговорен к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в 575 млн рублей, но кассационный суд направил дело на новое рассмотрение. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Учредитель строительной компании «Гранит» Мурадхан Ризаев убит в Махачкале. Мужчину подозревали в хищении бюджетных 576 млн рублей. Об убийстве сообщил источник в правоохранительных органах. «В Махачкале сегодня [3 января] убили учредителя одной из строительных компаний Мурада Ризаева. Ведутся поиски преступника, возбуждено уголовное дело», — сказал собеседник агентству ТАСС. Отмечается также, что неизвестный застрелил предпринимателя, когда тот выходил из дома. Мужчина умер на месте, пишет MK.RU. Компания «Гранит» участвовала в реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья в Махачкале, отмечает «Федеральное агентство новостей». Предприниматель обвинялся в хищении денег и был приговорен к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в 575 млн рублей, но кассационный суд направил дело на новое рассмотрение.