Экономист предрекла рост пенсий для некоторых категорий россиян

05 января 2022 в 05:11 Размер текста - 17 +

Экономист предположила, кому могут повысить пенсии в 2022 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Некоторым категориям россиян, в том числе, пенсионерам, проработавшим в отрасли угольной промышленности, в будущем могут повысить пенсии. Своими предположениями поделилась профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН, доктор экономических наук Жанна Голодова. Не исключено, что повышение может коснуться пенсионеров, проработавших в некоторых отраслях и сферах экономики — угольной промышленности, гражданской авиации, пенсионеров-Героев СССР и РФ, Героев Социалистического труда, лиц, награжденных орденом Славы трех степеней и лиц, «заработавших» трудовой стаж в районах Крайнего Севера, передает «Прайм» слова Голодовой. Она добавила, что власти многих регионов устанавливают дополнительные выплаты для одиноко проживающих пенсионеров. Жанна Голодова напомнила о том, что неработающие пенсионеры, которые проработали в сельской местности не менее 30 лет, будут получать 25% надбавку к пенсии. Она уточнила, что это будет касаться и тех пенсионеров, которые успели переехать в город. Также экономист заявила, что такая надбавка не будет зависеть от специальности и должности. Известно, что в октябре пенсии проиндексируют военнослужащим, сотрудникам МВД, ФСИН, Росгвардии, ФССП, Роспожарнадзора, Федеральной таможенной службы и лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской службы. Сообщается также о том, что государственная пенсия с 1 апреля увеличиться на 7,7%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Некоторым категориям россиян, в том числе, пенсионерам, проработавшим в отрасли угольной промышленности, в будущем могут повысить пенсии. Своими предположениями поделилась профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН, доктор экономических наук Жанна Голодова. Не исключено, что повышение может коснуться пенсионеров, проработавших в некоторых отраслях и сферах экономики — угольной промышленности, гражданской авиации, пенсионеров-Героев СССР и РФ, Героев Социалистического труда, лиц, награжденных орденом Славы трех степеней и лиц, «заработавших» трудовой стаж в районах Крайнего Севера, передает «Прайм» слова Голодовой. Она добавила, что власти многих регионов устанавливают дополнительные выплаты для одиноко проживающих пенсионеров. Жанна Голодова напомнила о том, что неработающие пенсионеры, которые проработали в сельской местности не менее 30 лет, будут получать 25% надбавку к пенсии. Она уточнила, что это будет касаться и тех пенсионеров, которые успели переехать в город. Также экономист заявила, что такая надбавка не будет зависеть от специальности и должности. Известно, что в октябре пенсии проиндексируют военнослужащим, сотрудникам МВД, ФСИН, Росгвардии, ФССП, Роспожарнадзора, Федеральной таможенной службы и лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской службы. Сообщается также о том, что государственная пенсия с 1 апреля увеличиться на 7,7%.