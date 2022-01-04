04 января 2022

Экономист предрекла рост пенсий для некоторых категорий россиян

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Город. Курган, домашние животные, пенсия, пенсионерки на скамейке, женщины на лавочке, зима, домашняя собака
Экономист предположила, кому могут повысить пенсии в 2022 году Фото:
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Пенсионная реформа в России

Некоторым категориям россиян, в том числе, пенсионерам, проработавшим в отрасли угольной промышленности, в будущем могут повысить пенсии. Своими предположениями поделилась профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН, доктор экономических наук Жанна Голодова.

Не исключено, что повышение может коснуться пенсионеров, проработавших в некоторых отраслях и сферах экономики — угольной промышленности, гражданской авиации, пенсионеров-Героев СССР и РФ, Героев Социалистического труда, лиц, награжденных орденом Славы трех степеней и лиц, «заработавших» трудовой стаж в районах Крайнего Севера, передает «Прайм» слова Голодовой. Она добавила, что власти многих регионов устанавливают дополнительные выплаты для одиноко проживающих пенсионеров.

Жанна Голодова напомнила о том, что неработающие пенсионеры, которые проработали в сельской местности не менее 30 лет, будут получать 25% надбавку к пенсии. Она уточнила, что это будет касаться и тех пенсионеров, которые успели переехать в город. Также экономист заявила, что такая надбавка не будет зависеть от специальности и должности.

Известно, что в октябре пенсии проиндексируют военнослужащим, сотрудникам МВД, ФСИН, Росгвардии, ФССП, Роспожарнадзора, Федеральной таможенной службы и лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской службы. Сообщается также о том, что государственная пенсия с 1 апреля увеличиться на 7,7%.

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Некоторым категориям россиян, в том числе, пенсионерам, проработавшим в отрасли угольной промышленности, в будущем могут повысить пенсии. Своими предположениями поделилась профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН, доктор экономических наук Жанна Голодова. Не исключено, что повышение может коснуться пенсионеров, проработавших в некоторых отраслях и сферах экономики — угольной промышленности, гражданской авиации, пенсионеров-Героев СССР и РФ, Героев Социалистического труда, лиц, награжденных орденом Славы трех степеней и лиц, «заработавших» трудовой стаж в районах Крайнего Севера, передает «Прайм» слова Голодовой. Она добавила, что власти многих регионов устанавливают дополнительные выплаты для одиноко проживающих пенсионеров. Жанна Голодова напомнила о том, что неработающие пенсионеры, которые проработали в сельской местности не менее 30 лет, будут получать 25% надбавку к пенсии. Она уточнила, что это будет касаться и тех пенсионеров, которые успели переехать в город. Также экономист заявила, что такая надбавка не будет зависеть от специальности и должности. Известно, что в октябре пенсии проиндексируют военнослужащим, сотрудникам МВД, ФСИН, Росгвардии, ФССП, Роспожарнадзора, Федеральной таможенной службы и лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской службы. Сообщается также о том, что государственная пенсия с 1 апреля увеличиться на 7,7%.
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